20 Temmuz'da ne oldu? 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tarihi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Harekâtı anısına her yıl kutlanan resmî bayramlardan biridir.

Ulusal bir bayram olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, her yıl resmî törenlerle kutlanır. Stadyumlarda kutlama törenleri düzenlenir. Harekât ile ilgili oyunlar, sergiler, paneller ve konserler halka açık olarak düzenlenir. Çoğu Kuzey Kıbrıs vatandaşı, kutlama amacıyla evlerine Türkiye bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı asar.

Gerçekleşen törenlere Türkiye'den üst düzey siyasetçi ve asker katılımları olur. Törenlerde ayrıca Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı hazır bulunur. Etkinlikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya ilk adım attığı Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki düzenlenen törenlerle başlar. Boğaz Şehitliği, Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda resmî ziyaretçiler ile anma törenleri ve konuşmalar yapılır ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda geçiş töreni gerçekleşir.

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