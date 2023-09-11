20 milyon öğrenciye dersbaşı

Haberin Devamı

- Bu yıl atanan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560’ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.

- Yaklaşık 200 milyon ders kitabının dağıtımı okullara yapıldı. Öğrenciler, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklarını da sıralarında hazır bulacak.

- 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında uygulanacak. Ayrıca bölgedeki okulların onarım ve güçlendirme çalışmaları kapsamında 48 bin derslik yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Prefabrik ve çelik konstrüksiyon yapılarda bulunan 2 bin 571 derslik de ilk defa öğrencilerle buluşacak.

Haberin Devamı

- Ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları da 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ 22 OCAK’TA

- Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 19 Ocak 2024’te sona erecek.Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım’da başlayacak ve 17 Kasım’da bitecek. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 günü başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.