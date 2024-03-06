20 milyon dolar değerinde piton derisi ele geçirildi

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda yer alan bir adreste CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan hayvanlara ait derilerin ve bu derilerden yapılan çantaların bulunduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adresi izlemeye aldı. Uzun süre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bin 486 piton derisi, 11 deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 piton derisinden yapılma çanta ele geçirildi. Şüphelinin adresi tekstil atölyesine çevirdiği, burada yılan derilerini tekstil ürününe dönüştürdüğü görüldü.

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Polis konuyla ilgili yürüttüğü incelemelerde şüphelinin bir gümrük firması yardımıyla yılan derilerini Endonezya'dan getirttiğini belirledi. Gümrük firmasının, yılan derisini yetkili kurumlara hasır çanta olarak ibraz ettiğini tespit eden polis, firmaya 40 milyon lira ceza yazdı. Piton yılanlarına ait derilerin santimetresinin 22 dolar olduğu öğrenilirken yılan derisinden yapılan çantaların ise 4 bin dolara satıldığı ortaya çıktı. Öte yandan polis, operasyonda gözaltına aldığı şüpheliye de 15 milyon dolar ceza kesti.