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20 lira için iş yerini basıp dehşet saçtılar

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#Gaziantep#Darp#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 16:23

Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle telefonda tartışma yaşayan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp iş yeri sahibini ve oğlunu önce darp etti, ardından iş yerine gelerek rastgele ateş etti.

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Olay, dün 16.27’de Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi beyran siparişi verdi.

20 lira için iş yerini basıp dehşet saçtılar

Verilen beyranın fiyatının lokantada 100 TL, siparişte ise 120 TL olduğu iddia edildi. Bunun üzerine sipariş veren kişi telefonda iş yeri sahibiyle önce tartıştı daha sonra küfürleşti. Yaşanan küfürlü tartışma sonrası beyranı sipariş eden şahıs 9 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.

20 lira için iş yerini basıp dehşet saçtılar

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Olay sırasında saldırganlar tarafından baba ve oğlu darp edildi. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganların yeri sahibini ve oğlunu darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

20 lira için iş yerini basıp dehşet saçtılar

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#Gaziantep#Darp#Kavga

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