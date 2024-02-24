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20 kilometrelik kovalamaca böyle bitti! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, duvara çarptı

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#Polis#Kaza#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:13

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp 20 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında metro duvarına çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan otomobildeki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ATH 280 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polis ekiplerinin takibe aldığı şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre sonra Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan metro duvarına çarptı. Kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Gökhan T.(37) ile yanında bulunan arkadaşı Özgür T.(32), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sürücü Gökhan T.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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#Polis#Kaza#Bursa

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