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20 ilde FETÖ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 70 şüpheli yakalandı

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-11 Operasyonları'nda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde FETÖ’ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “Kıskaç-11” operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını belirterek,"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç-11' operasyonlarında şüphelilerin:

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Örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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