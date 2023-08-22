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20 gün önce satın aldığı araç sanayide alev alev yandı

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#Tekirdağ#Çorlu#İkinci El Otomobil
20 gün önce satın aldığı araç sanayide alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 09:45

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakın zamanda ikinci el otomobil alan bir vatandaş, aracını tamire götürdüğü sanayi sitesinde hayatının şokunu yaşadı. Otomobil burada alev alev yandı. Araç sahibi ise yanan aracının başında gözyaşı döktü.

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Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Efekan Yaman, yaklaşık 20 gün önce ilk kez satın aldığı arabasını, direksiyon hidroliğinde meydana gelen arıza sebebiyle sanayiye tamire götürdü.

20 gün önce satın aldığı araç sanayide alev alev yandı

Yolda giderken bir anda motor kısmı alev alan araç, yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yola çıkarken, bu sırada yoldan geçen Çorlu Belediyesi’ne ait su tankeri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak müdahaleye rağmen araç demir yığınına döndü.

20 gün önce satın aldığı araç sanayide alev alev yandı


Yeni aldığı arabasıyla gezmeye bile fırsat bulamayan Efekan Yaman, olay yerinde gözyaşı döktü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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20 gün önce satın aldığı araç sanayide alev alev yandı

20 gün önce satın aldığı araç sanayide alev alev yandı

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#Tekirdağ#Çorlu#İkinci El Otomobil

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