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2 yıl sonra maskesiz mesafesiz şeker gibi bir bayram

#Bayram#Koronavirüs#Pandemi
2 yıl sonra maskesiz mesafesiz şeker gibi bir bayram

Türkiye, 2 yıl aradan sonra nihayet koronavirüs korkusu olmadan, kısıtlamasız, maskesiz, mesafesiz bir bayrama girdi. Dün tüm ülkede bayram neşesi hakimdi. Yurt genelindeki serin havaya rağmen plajlar, sahiller, caddeler ve meydanlar cıvıl cıvıldı...

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Geçtiğimiz 2 yıl boyunca koronavirüs gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene özgürlüğüne kavuştu. Dün sabah, önce bayram namazı için camiler doldu taştı. Pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle beraber bayram namazı 2 yıllık aranın ardından cemaatle kılındı. Vatandaşlar namaz sonrası birbiriyle kucaklaşarak bayramlaştı.

SOFRALAR KALABALIKTI

​​​​​Ardından da kalabalık kahvaltılar edildi, aileler bayramlaştı, çocuklar ev ev dolaştı. Yurdun dört bir yanında sahiller, caddeler, meydanlar, yaylalar, alışveriş merkezleri doldu, herkes gezdi, dolaştı, özlediği kısıtlamasız bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi gözde turizm merkezlerinde tatilci yoğunluğu yaşandı. Havanın serin ve rüzgarlı olmasına rağmen kafeler, sahiller ve yürüyüş alanları tatilcilerle doldu. Anadolu’nun birçok merkezinde de geleneksel toplu bayramlaşmalar iki yıllık aranın ardından tekrar yapıldı. 

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HAKKARİ
ASIRLIK GELENEK GERİ DÖNDÜ

2 yıl sonra maskesiz mesafesiz şeker gibi bir bayram


Hakkâri’nin Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki asırlık bayramlaşma geleneği de 2 yıllık aranın ardından tekrar yaşatıldı. Yüksekova’nın Aksu ve Derecik ilçesinin Balkaya köylerinde yaşayanlar, bayram namazı sonrası birbirleriyle bayramlaştıktan sonra mezarlıklara giderek dua etti. Vatandaşlar, 2 yıl aradan sonra bayramda bir araya gelip, yakınlarıyla bayramlaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

DARÜLACEZE
ÖZLENEN ZİYARET

2 yıl sonra maskesiz mesafesiz şeker gibi bir bayram


Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte ziyaretçilere kapılarını kapatan İstanbul Okmeydanı’ndaki Darülaceze’de bayram heyecanı yaşandı. 2 yılın ardından, tedbirlere uyularak ziyaretçilere açılan Darülaceze’de ‘Geleneksel Bayramlaşma Programı’ gerçekleştirildi. Darülaceze sakinleri ve çalışanların bir araya gelerek bayramlaştığı programa, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Aydan Şener, eski mankenler kraliçesi ve mimar Sibel Tan Arıkan’ın yanı sıra kurumda yetiştikten sonra sevgi evlerine yerleştirilen çocuklar katıldı.

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BURSA
1 KM'LİK BAYRAMLAŞMA

2 yıl sonra maskesiz mesafesiz şeker gibi bir bayram


Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi’nde düzenlenen bayramlaşmaya yaklaşık bin kişi katıldı. Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreye ulaştı.

ANTALYA
SAHİLLER DOLDU

2 yıl sonra maskesiz mesafesiz şeker gibi bir bayram


Turizmin başkenti Antalya’da bayram hareketliliği yaşandı. Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde yağışın beklendiği kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 23 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 85 olarak kayıtlara geçti. Havanın kapalı olmasına karşın, vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı. İzmir’in gözde turizm ilçesi Çeşme ile Muğla’nın Bodrum ilçesi de bayramda tatilcilerle doldu.

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İSTANBUL
SOĞUK HAVAYA ALDIRMADILAR

2 yıl sonra maskesiz mesafesiz şeker gibi bir bayram


Bayram’da tatil beldelerine kaçamayıp İstanbul’da kalanlar da serin havaya rağmen ilk günü açık havada geçirdi. Kimi Adalar’a kaçtı, kimi kendisini İstiklâl Caddesi’ne attı. 

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#Bayram#Koronavirüs#Pandemi

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