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2 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü: 12. kattan düştü

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#Karabük#Pencere#Düşme
2 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü: 12. kattan düştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 14:26

Karabük'te 2 yaşındaki çocuk, 12'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını kaybetti.

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Olay Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'taki Kulepark A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2. yaşındaki Alper S., 12. katta bulunan dairesinde çıktığı pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuklarını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören aile durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı bebek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Karabük#Pencere#Düşme

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