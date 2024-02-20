2 yangın korkuttu

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Oto aksesuar üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ev itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın dış cephe kaplamasının alev alması nedeniyle yangın üst katlara da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

BALKONDAN EVE SIÇRADI

İstanbul Pendik’te de dün saat 18.40 sıralarında 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. İddiaya göre, dairenin balkon kısmında bulunan parkeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler dairenin iç kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Yusuf Yabancı, “İlk başta kombi dediler ama balkonda piknik tüpü olduğunu söylediler. Patlama ile birlikte pencereler yandı. Çok şükür can kaybı olmadan olayı atlattık” dedi.