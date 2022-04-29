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2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti

#Kocaeli#Körfez#Öğretmen
2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkolulda sınıf öğretmeni olan Betül Çelik, parka götürdüğü öğrencilerden birini yaramazlık yaptığı için cezalandırınca 2 kadın veli tarafından darbedildi.

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Olay, dün Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı’nda meydana geldi. Öğretmen Betül Çelik 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü. Bu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen Çelik, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi.

Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi. Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu. Bu olaya tanık olan 2 kadın veli, öğretmeni darbetti. Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sonrası darbedilen öğretmene meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi.

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#Kocaeli#Körfez#Öğretmen

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