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2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

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#Bakan Yerlikaya#Terörist#Van
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 14:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu Aziz Millet sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

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#Bakan Yerlikaya#Terörist#Van

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