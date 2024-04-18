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2 tane akrep yedikten sonra ölen vatandaş toprağa verildi

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#Akrep#Kayseri#Kayseri Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 15:14

Kayseri’de, iddiaya göre, 2 akrep yedikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak Samsun’da hayatını kaybeden Bilal Yiğit, toprağa verildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), iddiaya göre girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 tane akrep yedikten sonra ölen vatandaş toprağa verildi

Yiğit’in cenazesi Hulusi Akar Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Hasancık köyünde toprağa verildi. Cenaze namazına Yiğit’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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2 tane akrep yedikten sonra ölen vatandaş toprağa verildi

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#Akrep#Kayseri#Kayseri Haberleri

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