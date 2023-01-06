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2 polis tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Ateş#Suikast#Soruşturma
2 polis tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı soruşturması kapsamında aralarında 2 özel harekâtçı polisin bulunduğu 4 şüpheli daha tutuklandı. Suikastın azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep gözaltına alındı.

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30 Aralık günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2’si polis memuru olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen firari Doğukan Çep ise dün akşam yakalandı.

ÖZEL HAREKÂTÇILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli dün akşam saatlerinde adliye sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından 4 şüpheli de “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden 2’sinin Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey adlı özel harekât polis memurları oldukları öğrenildi.

FİRARİ YAKALANDI

soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 10’a yükselirken, tetikçi Eray Özyağcı ile bu kişiyi azmettiren ve cinayetin planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen Doğukan Çep de dün akşam yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara polislerinin ortak çalışması sonucu Çep’in Beykoz İshaklı Köyünde kaldığı otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Çep, ormanlık alana kaçmak istedi ancak kısa sürede yakalandı. Yapılan aramada 2 silah ele geçirildi. Doğukan Cep’in Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.

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35 YIL CEZA ALMIŞTI

Doğukan Çep’in adı Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik’in davasında geçiyordu. 2013 yılında meydana gelen olayda Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş üç kişi ise ağır yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada on sanık beraat etmiş olaya karışan Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Çep, 5 yıldır firari durumdaydı.

 

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