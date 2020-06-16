2 milyonluk şehirde tedirgin eden görüntü!

Yeni tip korona virüs ile başlayan ‘sosyal mesafe’ döneminde sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu. Kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise ürküttü.

2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep, 20 milyonluk İstanbul’u sosyal mesafe kuralını delmede geride bıraktı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlendi. Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Günlük açıklanan vaka tablolarında son günlerde yaşanan artış, ikinci dalga endişesi oluşturuyor.

İnsan yoğunluğunun yaşandığı Gaziler Çarşısı'nda ise sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayılıyor.







