2 milyon su kuşu sayıldı

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Sayımlarda Antalya'daki Ova Gölü Sazlıkları, Burdur'daki Çorak Gölü ve Kırşehir'deki Seyfe Gölü kuruduğu için su kuşu gözlemlenmedi. Yine Sakarya'da Karadeniz kıyılarında, Ardahan'da Çıldır, Aktaş ve Putka Gölleri, Kars'ta Kuyucuk ve Çalı Gölleri, Van'da Turna Gölü ve Akgöl, Bitlis'te Heybeli Gölü ve Ahlat Sazlığı, Ankara'da Tuz Gölü'nde don, buzlanma, kar yağışı gibi nedenlerle ya su kuşu gözlenmedi ya da sayım yapılamadı.

Diğer 145 sulak alanda ise 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldı. 2022'de 135 bölgede 104 türden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu sayılmıştı. Bu yıl, geçen yıla göre sayım yapılan yer sayısı ile birlikte su kuşu sayısının da arttığı görüldü. 2023 sayımında en fazla görülen tür 948 bin 203 ile sakar meke oldu.

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