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2 milyon su kuşu sayıldı

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#DOĞA Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü#Su Kuşu#Kış Ortası Su Kuşu Sayımı
2 milyon su kuşu sayıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yaban hayvanlarının yaşam alanları ile birlikte korunması, geliştirilmesi çalışmaları kapsamında bu yıl ‘39'uncu Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı. Su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri 10-29 Ocak tarihleri arasında yapılan sayımda 56 farklı kentte 159 sulak alan ziyaret edildi.

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 Sayımlarda Antalya'daki Ova Gölü Sazlıkları, Burdur'daki Çorak Gölü ve Kırşehir'deki Seyfe Gölü kuruduğu için su kuşu gözlemlenmedi. Yine Sakarya'da Karadeniz kıyılarında, Ardahan'da Çıldır, Aktaş ve Putka Gölleri, Kars'ta Kuyucuk ve Çalı Gölleri, Van'da Turna Gölü ve Akgöl, Bitlis'te Heybeli Gölü ve Ahlat Sazlığı, Ankara'da Tuz Gölü'nde don, buzlanma, kar yağışı gibi nedenlerle ya su kuşu gözlenmedi ya da sayım yapılamadı.

2 milyon su kuşu sayıldı

Diğer 145 sulak alanda ise 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldı. 2022'de 135 bölgede 104 türden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu sayılmıştı. Bu yıl, geçen yıla göre sayım yapılan yer sayısı ile birlikte su kuşu sayısının da arttığı görüldü. 2023 sayımında en fazla görülen tür 948 bin 203 ile sakar meke oldu. 

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2 milyon su kuşu sayıldı

 

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#DOĞA Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü#Su Kuşu#Kış Ortası Su Kuşu Sayımı