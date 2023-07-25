2 milyon 942 bin sahte dolar sahte dolar ele geçirilmişti! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Temmuz Cuma günü Fatih'te, sahte para üretildiği belirlenen bir matbaaya operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada; 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde toplamda 2 milyon 942 bin 50 dolar sahte dolar, 100 dolar boyutunda toplamda 12 bin sayfadan oluşan yaklaşık 12 milyon sahte dolar elde edilebilecek özel üretim kağıdı, 8 adet dolar basımında kalıp olarak kullanıldığı değerlendirilen materyal, 3 parçadan oluşan üzerinde sahte para eklenmek üzere hologramların bulunduğu şeffaf naylon, 2 banka çeki, 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait 2 hard disk, 3 flaş bellek, 1 kumpas ölçüm aleti, 2 mor ışık, 19 yazıcı/tarayıcı ve cihazlara çok sayıda toner kartuş, 1 adet banknot detektörü, 1 kağıt kesim makinesi, 2 para sayma makinesi, 2 rulo şeffaf renkli jelatin film, 40 bin adet çeşitli ebatlarda kuşe kağıt, 5 üzerinde Benjamin Franklin silueti bulanan baskı kalıbı, 6 kap içerisinde sahte para yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

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Yakalanan sahte dolar ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.