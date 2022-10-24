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Antalya'da 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı! İşte ifadesi

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#ANTALYA#Trafik#Kaza
Antalyada 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı İşte ifadesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 12:58

Antalya'da lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) öldüğü kazada, ikilinin bulunduğu elektrikli scootere çarpan sürücü Muhammed Can Gülmez (23) tutuklandı. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar, duramadım" dediği öğrenildi.

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Kaza, 22 Ekim akşam geç saatlerde, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootere bindi.

Balcı'nın kullandığı scootere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalyada 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı İşte ifadesi

Çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen Balcı ve Kayahan'ın cenazelerini almak için dün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kayahan'ın cenazesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.
Antalyada 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı İşte ifadesi


'ANİDEN ÖNÜME ÇIKTILAR'

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Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Gülmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar.

Antalyada 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı İşte ifadesi

Frene basmama rağmen kurtaramadım, çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda Gülmez'in aracının ön kısmına çarpmanın etkisiyle scooterin parçasının saplandığı görüldü.
Antalyada 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı İşte ifadesi


'SON DERSİN BENİMLEYDİ'

Balcı ve Kayahan'ın ölüm haberini alan yakınları da sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlar yaptı. Nurhan Küçük isimli sosyal medya kullanıcısı “Ada'cığım son dersin benimleydi ama daha çok dersimiz olacaktı. Daha tercihlerini yapacaktık ah güzel kızım kahrettin hepimizi" diye paylaşım yaptı.

Antalyada 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı İşte ifadesi


Balcı'nın okuduğu özel okulun hesabından da “12'nci sınıf öğrencimiz Mahmut Yağız Balcı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" yazılı paylaşım yapıldı.

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ALANYA'DA BİR TURİST ÖLMÜŞTÜ

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen ağustos ayında meydana gelen kazada ise otomobil ile elektrikli scooter çarpışmış, scooter kullanıcısı İran uyruklu Farzan Parsaei (31) hayatını kaybetmişti. Yine ağustos ayında Antalya'da bir genç, kız arkadaşı ile birlikte bindiği scooterle önlerinde duran otomobile çarptı. Yola düşen gençler, aniden fren yapan midibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

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