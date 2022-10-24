Antalya'da 2 liselinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı! İşte ifadesi

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Kaza, 22 Ekim akşam geç saatlerde, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootere bindi.
Balcı'nın kullandığı scootere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Gülmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar.
'SON DERSİN BENİMLEYDİ'
Balcı ve Kayahan'ın ölüm haberini alan yakınları da sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlar yaptı. Nurhan Küçük isimli sosyal medya kullanıcısı “Ada'cığım son dersin benimleydi ama daha çok dersimiz olacaktı. Daha tercihlerini yapacaktık ah güzel kızım kahrettin hepimizi" diye paylaşım yaptı.
ALANYA'DA BİR TURİST ÖLMÜŞTÜ
Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen ağustos ayında meydana gelen kazada ise otomobil ile elektrikli scooter çarpışmış, scooter kullanıcısı İran uyruklu Farzan Parsaei (31) hayatını kaybetmişti. Yine ağustos ayında Antalya'da bir genç, kız arkadaşı ile birlikte bindiği scooterle önlerinde duran otomobile çarptı. Yola düşen gençler, aniden fren yapan midibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, araç kamerasına yansıdı.