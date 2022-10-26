2 liseli genç yaya geçidinde ezilmiş

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Raporda, otomobil sürücüsünün ‘yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmamak’, scooter’daki gençlerin ise ‘aracı yaya yolunda kullanmak’ kuralını ihlal ettiği belirtildi.

KAMERA KAYDETTİ

Kaza ise güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı. 2 gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Kazanın ardından gözaltına alınan 07 BBS 63 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Can Gülmez (23) çıkarıldığı mahkemece ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Üniversite öğrencisi Gülmez, mahkemedeki ifadesinde “Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde idim. Orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından iki şahıs bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım, ancak kaza gerçekleşti” dedi. Yolun hız limitinin 70 kilometre olduğunu belirten Gülmez’in avukatı ise maktullerin bir scooter’a iki kişi binmeleri nedeniyle kusurlu olduklarını ileri sürdü.