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2 liralık tuvalet ücreti tartışmasında Rus turistten öldüren yumruk

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#Antalya#Kemer#Mehmet Özcan
2 liralık tuvalet ücreti tartışmasında Rus turistten öldüren yumruk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 12:25

Antalya'nın Kemer ilçesinde tuvalet işletmecisi Mehmet Özcan (60), 2 liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turist R.K.'nin attığı yumruk sonrası beyin kanaması geçirdi. Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan R.K., tutuklandı.

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Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı. R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı. Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

60 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU, RUS TURİST GÖZALTINA ALINDI

Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu belirterek, "2 liralık tuvalet ücretini ödememek için yumruk atıyor. Sonrasında beyin kanaması geçiriyor. Hastanede hayatını kaybediyor. Yapanın yanına kalsın istemiyoruz. Bu işin peşin bırakmayacağız" diye konuştu.

15 gündür bulunduğu Adli Tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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#Antalya#Kemer#Mehmet Özcan

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