Son dakika! Ankara'da 2. köpek baskını!

Ankara Keçiören’de bulunan binanın bodrum katında kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda beslenen 23’ü yavru 68 köpek tespit edildi. Sesleri çıkmaması için ses telleri kesildiği iddia edilen ve ticari amaçla beslenen köpekler, perşembe günü yapılan baskında el konularak Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köpeklerin sahibi Cangül Ç.’ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5'inci maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 12 bin 308 TL ve ‘Bakanlıktan onay almadan üretim faaliyetinde bulunmaktan’ da 13 bin 934 TL ceza uygulandı.

KAYINVALİDEYE BASKIN

Fatma Ç.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle yaptıkları görüşmelerde Cangül Ç.’nin kayınvalidesi Fatma Ç.’nin de evinde uygunsuz koşullarda köpek beslediğini belirledi. Önceki akşam Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi ekipleri, polis eşliğinde Fatma Ç.'nin evine baskın yaptı. Evde, ticareti yapılmak üzere uygunsuz koşullarda üretildiği belirlenen 7’si gebe, 2’si yavru 9 köpek ve 6 kedi bulundu. Ses çıkarmamaları için ses telleri kesildiği ileri sürülen hayvanlar, belediyenin hayvan barınağına götürülerek gözlem altına alındı. Fatma Ç.’ye de hayvan başına 181 TL olmak üzere 2 bin 715 TL para cezası uygulandı.