2 kişiyi öldürüp polisleri vurdu

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Polis eve gittiğinde Ergül Maden’i (28) kanlar içinde buldu. Başından silahla vurularak öldürülmüştü. Polis cinayeti aydınlatmak için hemen çalışma başlatırken, yan sokaktan silahla yaralama ihbarı yapıldı. İhbar yapılan eve giden polis ekipleri Güllü Güler (61), kızı Sevim Tepe ve eşi Adem Tepe’yi kanlar içinde buldu. Silahla vuruldukları belirlenen Güllü Güler hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise ağır yaralanmıştı. Yapılan araştırmada, Güven Güler’in (32) arkadaşı Ergül Maden’i öldürdükten sonra evlerine gittiği yengesi Güllü Güler’i, Sevim Tepe ve eşi Adem Tepe’yi peş peşe silahla vurarak motosikletle mahalleden kaçtığı belirlendi.

‘SENİ DE ÖLDÜRECEKTİM’

Polis tarafından her yerde aranan Güven Güler 10.50 sıralarında Fatih, Kenanbey Sokak’ta ortaya çıktı. Güven Güler ve yanındaki kişi kendilerinden şüphelenerek kimlik soran Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölgesi’nde görev yapan Ozan K. ve Özgür K.’ye ateş açtı. Gözünden yaralanan Ozan K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, merminin yüzünü sıyırdığı Özgür K.’nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Güven Güler ve yanındaki kişinin Aksaray’dan bir taksiye binerek kaçtığını belirledi. Taksi şoförü, “Altınşehir’e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. ‘Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim’ dedi” şeklinde ifade verdi.

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Saldırgan Güven Güler Küçükçekmece’de bir viyadüğün altında gizlenirken yakalandı. Polis ekipleri Güven Güler’i yakalamak için bölgeyi abluka altına almıştı. Güven Güler’in arkadaşının yakalanması için çalışmalar hala devam ediyor.