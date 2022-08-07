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2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu! Özge'yi de rehin aldı

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#Adana#Polis#Şiddet
2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu Özgeyi de rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 15:08

ADANA'nın Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle 2 kayınbiraderini bacaklarından vuran Abdullah İ. (36), yaralı kardeşlerden birinin eşi Özge T.'yi de silahla rehin aldı. Polis ekipleri, uzun süre saldırganı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan Abdullah İ., polise teslim oldu. Yabancı uyruklu Ahmet Hac Hamdo'nun ise olay sırasında dükkanda olduğu, korkarak içerideki buzdolabına saklandığı öğrenildi.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Havuzlubahçe Mahallesi'nde Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah İ., kayınbiraderi Sercan T.'nin tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren Abdullah İ., tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi bacaklarından vurdu. Daha sonra saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

KORKUP BUZDOLABINA SAKLANMIŞ

Polis ekipleri, uzun süre Abdullah İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan Abdullah İ., polis teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, Abdullah İ.'ye saldırmak istedi. Gözaltına alınan saldırgan, daha sonra emniyete götürüldü. 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bu arada Sercan T.'nin yanında çalışan yabancı uyruklu Ahmet Hac Hamdo'nun olay sırada dükkanda olduğu, korkarak içerideki buzdolabına saklandığı ve polisin iknası sırasında ekiplerce kurtarıldığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Polis#Şiddet

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