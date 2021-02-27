MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
GeriGündem 2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da iki katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 Sokak'ta bulunan iki katlı metruk evin çatısında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İçinde madde bağımlılarının kaldığı iddia edilen binadan çıkan dumanları gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi