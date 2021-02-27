2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 Sokak'ta bulunan iki katlı metruk evin çatısında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İçinde madde bağımlılarının kaldığı iddia edilen binadan çıkan dumanları gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.