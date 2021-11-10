2 katlı bina çöktü

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MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi’nde giriş katında 3 dükkan üst katında kahvehane bulunan 2 katlı 50 yıllık bina, dün akşam üzeri çöktü. Ortalık bir anda toz bulutuyla kaplanırken adeta can pazarı yaşandı. AFAD ve itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak enkazda arama-kurtarma çalışması başlattı.

13 KİŞİ KURTARILDI

Çökme sırasında binada 21 kişi vardı. 8 kişi kendi imkanlarıyla binadan uzaklaşmayı başardı. 13 kişi ise çöken binadan yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8’i taburcu edilirken, 1’i ağır 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

447 personelin katıldığı arama-kurtarma çalışmaları ise gece geç saatlere kadar sürdü. Görgü tanıkları, binadaki bir işyerinde gün boyunca yapılan tadilatta bir kolonun kesildiğini iddia etti. Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ve binanın altındaki lokantada izinsiz yaptığı tadilat ile çökmeye yol açtığı ileri sürülen Hikmet Doğan ve 3 çalışanı gözaltına alındı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada “Şu anda bize ulaşan bilgiye göre binada herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok. Ancak her türlü ihtimali düşünerek, bir kişinin bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmeksizin arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın yavaş yavaş enkazını almaya başladı” dedi.

KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Çökme sırasında binanın girişindeki dükkanlarda tadilat yapıldığı, bu tadilat sırasında da 2 dükkanın birleştirilmesi için kolonların kesildiği iddia edildi.

Enkazdan 13 kişiyi yaralı olarak çıkaran arama-kurtarma ekipleri gece geç saatlere kadar çalışmayı sürdürdü.