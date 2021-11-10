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2 katlı bina çöktü

#Malatya#Bina#Çökme
2 katlı bina çöktü

Malatya’nın en işlek caddelerinden İnönü Caddesi’ndeki iki katlı bir bina çöktü. Binadaki 21 kişiden 8’i kendi imkanlarıyla çıkarken 13 kişi de yaralı olarak enkazdan kurtarıldı. Binada izinsiz tadilat yaptıran işyeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı.

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MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi’nde giriş katında 3 dükkan üst katında kahvehane bulunan 2 katlı 50 yıllık bina, dün akşam üzeri çöktü. Ortalık bir anda toz bulutuyla kaplanırken adeta can pazarı yaşandı. AFAD ve itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak enkazda arama-kurtarma çalışması başlattı.

2 katlı bina çöktü

13 KİŞİ KURTARILDI

Çökme sırasında binada 21 kişi vardı. 8 kişi kendi imkanlarıyla binadan uzaklaşmayı başardı. 13 kişi ise çöken binadan yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8’i taburcu edilirken, 1’i ağır 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

447 personelin katıldığı arama-kurtarma çalışmaları ise gece geç saatlere kadar sürdü. Görgü tanıkları, binadaki bir işyerinde gün boyunca yapılan tadilatta bir kolonun kesildiğini iddia etti. Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ve binanın altındaki lokantada izinsiz yaptığı tadilat ile çökmeye yol açtığı ileri sürülen Hikmet Doğan ve 3 çalışanı gözaltına alındı.

2 katlı bina çöktü

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada “Şu anda bize ulaşan bilgiye göre binada herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok. Ancak her türlü ihtimali düşünerek, bir kişinin bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmeksizin arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın yavaş yavaş enkazını almaya başladı” dedi.

2 katlı bina çöktü

KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Çökme sırasında binanın girişindeki dükkanlarda tadilat yapıldığı, bu tadilat sırasında da 2 dükkanın birleştirilmesi için kolonların kesildiği iddia edildi.

2 katlı bina çöktü
Enkazdan 13 kişiyi yaralı olarak çıkaran arama-kurtarma ekipleri gece geç saatlere kadar çalışmayı sürdürdü.

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#Malatya#Bina#Çökme

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