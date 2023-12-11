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2 inşaat işçisi 30. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Ankara#Ankara Haberleri#İş Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 17:49

Ankara'da henüz devam eden bir inşaatta çalışan 2 işçi yüksekten düşmeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan bir görgü tanığı, yaptığı açıklamada "30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Benim gördüğüm iki kişi. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti." dedi.

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Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, henüz devam eden 34 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan H.İ ve İ.Ö adlı Şanlıurfalı 2 işçi, apartmanın 30. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından iki inşaat işçisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

2 inşaat işçisi 30. kattan düşerek hayatını kaybetti

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"İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

İki işçinin düştüğü esnada olay yerinde olan Yaşar Yiğit, "Camide ikindi namazını kıldım. Kaldırımda dururken yukarı baktım. 30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Benim gördüğüm iki kişi. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler. Müthiş bir ses çıkardı" ifadelerini kullandı.

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#Ankara#Ankara Haberleri#İş Kazası

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