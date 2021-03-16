MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
GeriGündem 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AKSARAY ve İstanbul'da, uyuşturucu imalatı ile ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütünün uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde Aksaray'ın Ağaçören ilçesi ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda H.G., E.B., İ.G., İ.A., E.Y., Z.A., A.Ç., M.D., M.Ç., Ö.Ç., H.G., D.K. ve A.A., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 tabanca, bu silahlara ait mermi, 5 av tüfeği, 42 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 13 afyon sakızı kapsülü, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, 1 flash bellek ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi