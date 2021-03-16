2 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütünün uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde Aksaray'ın Ağaçören ilçesi ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda H.G., E.B., İ.G., İ.A., E.Y., Z.A., A.Ç., M.D., M.Ç., Ö.Ç., H.G., D.K. ve A.A., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 tabanca, bu silahlara ait mermi, 5 av tüfeği, 42 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 13 afyon sakızı kapsülü, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, 1 flash bellek ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

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