2 ilde fuhuş operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ne yapmak istiyorPutin ne yapmak istiyor?#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Luis Campos derken Wesley Sneijder kararı Kabul ederimLuis Campos derken Wesley Sneijder kararı! 'Kabul ederim'#Ajax
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ekonomi için 4’lü paket yolda Ekonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacakBinali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak#Binali Yıldırım
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdıHazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!#Hazım Körmükçü
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
İstanbulun göbeğinde pitbull dehşeti 3 kişi hastanelik ettiİstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti! 3 kişi hastanelik etti#Pitbull
İSKİnin zam teklifi İBB Meclisinde reddedildiİSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi#İSKİ
HABERLERGündem Haberleri

2 ilde fuhuş operasyonu! 3 kişi tutuklandı

#Fuhuş#Operasyon#Ankara
2 ilde fuhuş operasyonu 3 kişi tutuklandı

Ankara ve Malatya'da, 9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklandı.

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhuşa zorladıkları gerekçesiyle 9 adrese önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. polis tarafından gözaltına alındı.

2 ilde fuhuş operasyonu 3 kişi tutuklandı



3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuhuş#Operasyon#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme