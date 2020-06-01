2 hafta evden çıkma ve ziyaretçi yasak

MİLLİ Savunma Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında terhisleri bir ay ertelemişti. Rakamlar iyiye gidince, terhis olacak askerler kışlalarında gözlem altına alındı. Hiçbirinde hastalığa rastlanmadı. Kışlaların kapıları dün terhis olacak askerler için açıldı. Bazı garnizonların önlerinde aile yakınları sevinç gözyaşları içinde gençleri karşıladı.

YEMEKLERİ ÖNCEDEN HAZIRLANDI

Bir ay fazladan askerlik yaparak terhis olanlar kendilerini memleketlerine götürecek dezenfekte edilmiş otobüslere birer koltuk arayla oturdu. Otobüslerin yemek ihtiyacı için yolda mola vermeleri yasaklandı. Gençlerin yolculuk boyunca ihtiyaç duyacakları yiyecek ve içecekler önceden hijyen kurallara uygun şekilde hazırlanarak otobüslere konuldu. Terhis olmadan önce 14 gün birlikleri içinde gözetim altında tutulan gençler dün de kışlalardan ayrılırken son kez kontrolden geçirildi. Terhis olan gençlere 3-4 saatte bir değiştirmelerine yetecek miktarda maske verildi. Terhis olanlara ayrıca memleketlerine ulaştıktan sonra en az 14 gün boyunca evde kalmaları ve eve ziyaretçi kabul etmemelerine dair formlar verildi.

Terhis olan askerler tek tek ateşleri ölçüldükten sonra kendileri için hazırlanan otobüslerle evlerine gönderildi.

5 HAZİRAN’DA SEVKLER BAŞLIYOR

Terhislerin tamamlanmasından sonra celpleri bir ay ertelenen yaklaşık 53 bin yükümlü silah altına alınmaya başlayacak. 5 Haziran’dan itibaren sevkleri başlayacak olan yükümlülerin en geç bugünden itibaren e-devletten COVID-19 testini doldurmaları ve kendilerine iletilecek sağlık kuruluşlarından COVID-19 testini yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Anket ve test yaptırmayanlar silah alına alınmayıp haklarında bakaya işlemi yapılacak.