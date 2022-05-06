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2 gün önce ortadan kaybolmuştu! Evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu

#Refik Bıyık#Kırşehir#Kaman
2 gün önce ortadan kaybolmuştu Evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Refik Bıyık, evine 30 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu.

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Refik Bıyık, 4 Mayıs'ta çıktığı evine uzun süre dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çevredekilerin ihbarıyla Bıyık'ın Toklumen köyü taraflarında olduğu tespit edildi. Ekipler, gittikleri bölgede, eve 30 kilometre uzaklıkta Bıyık'ı buldu. Bıyık, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

2 gün önce ortadan kaybolmuştu Evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu

Emniyette ifadesi alınan Refik Bıyık'ın 30 kilometrelik yolu yürüyerek gittiğini söylediği, Toklumen köyünde ısınmak için de geceyi ateş yakıp geçirdiği öğrenildi. Bıyık, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

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#Refik Bıyık#Kırşehir#Kaman

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