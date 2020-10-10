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Hürriyet
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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

2 dolar kalpazanı tutuklandı

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2 dolar kalpazanı tutuklandı
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Adana’da yapılan kalpazan operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri piyasaya sahte para süren 3 kişiyi tespit etti. Polis, zanlıları yakalamak için 8 Ekim günü şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar, adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde bin 300 dolar sahte para ele geçirildi. Ayrıca 3 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2’si tutuklandı.

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