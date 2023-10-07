2 derslik 1 öğrenci... Hasret’e ‘özel’ okul

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Van'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'nin 15 hane ve 90 nüfuslu Yaşlıdal mezrasında 1998'de inşa edilen ve 22 öğrenci ile eğitim-öğretim yılına başlayan okulda, geçen yıl öğrenci sayısı 3'e düştü. Bu sene de 2 öğrencinin ortaokula başlamasıyla sadece 1 öğrenci kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ücretli atanan öğretmen Şahin Aydın, 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın'ı her gün evinden alıp okula getiriyor.

SADECE ONUN İÇİN AÇIK

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü'nden 4 yıl önce mezun olup, ücretli öğretmenlik yapmaya başlayan Şahin Aydın, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müz tek öğrenci için bile okulu açık bıraktı. Bu da eğitim-öğretime ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Çünkü bir öğrenci için okulu açık bırakmak; büyük bir şey. O açıdan bakanlığımız başta olmak üzere İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile burada bizlere her türlü desteği sunan Jandarma Karakol Komutanı'mıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

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HER SABAH EVDEN ALIYOR

Şahin öğretmen, tek öğrencisiyle yakından ilgileniyor: “Öğrencimi her sabah evinden alarak okula getiriyorum. Daha sonra normal müfredata göre dersimize saat 08.30’da başlıyoruz. Bir öğle arası veriyoruz. Sonrasında da dersimiz saat 14.30’da bitiyor. Okulun tek öğrencisi olduğu için yakından ilgileniyorum. Öğrencimiz 2’nci sınıfa gidiyor. O beni, ben de onu çok seviyorum. O şekilde bir günümüz dolu dolu geçiyor. Eğitim olmazsa zaten toplum çağdaş olamaz. Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün buradaki ilgisini görüyoruz. Bir öğrenci için bir okul açmak veya bir öğretmen görevlendirmek önemli bir şey.”

DOKTOR OLACAK

Küçük Hasret, öğretmenini çok sevdiğini, okulu bitirince doktor olmak istediğini söyledi.