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2 bin yıllık ‘tokalaşma sütunu’ da yıkıldı

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#Adıyaman#Kommagene Krallığı#Deprem
2 bin yıllık ‘tokalaşma sütunu’ da yıkıldı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Büyük felakete neden olan çifte depremde Adıyaman’daki Kommagene Krallığı dönemine ait Karakuş Tümülüsü’ndeki 10 metrelik ‘Tokalaşma Sütunu’nun da yıkıldığı ortaya çıktı.

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Depremin ardından Adıyaman’daki tarihi kalıntılarla ilgili araştırma başlatan ekipler, Nemrut Dağı Milli Parkı içinde yer alan Karakuş Tümülüsü’ndeki Tokalaşma Sütunu’nun yıkıldığını belirledi. Sütunun önümüzdeki günlerde aslına uygun olarak yeniden dikileceği belirtildi. 2 bin yıllık tümülüsün batısında yer alan sütunda, Kommagene Kralı I. Antiochos’un (MÖ 69 – 36) oğlu Kral II. Mithridates’in (MÖ. 36-20) kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyordu. Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’ndaki tanrı heykellerinin ise zarar görmediği belirlenmişti.

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#Adıyaman#Kommagene Krallığı#Deprem

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