2 bin 300 yıllık tarihi 'Zindan Kapı' restorasyonun ardından sanata açıldı

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Bursa’da Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen Zindan Kapı için Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen tarihi surlarda yaşanan deformasyon, başarılı çalışma ile aslına uygun olarak restore edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda önce Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı’nın restorasyonu, ardından da İstanbul Yedikule zindanlarının bir örneği olan Zindan Kapı’daki restorasyon tamamlandı. Alacahırka Mahallesi’nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindan Kapı, artık tutsaklara değil, interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

'BURSA ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK, MARKASINA MARKA KATACAK'

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Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa’nın, Türk Dünyası 2022 Yılı Kültür Başkenti seçildiğini, aynı zamanda 2022 yılı Eylül ayında İznik ilçesinin Türk Dünyası Göçebe oyunlarına ev sahipliği yapacağını bildirdi. Alpaslan, "Bursa’nın bu güzel organizasyonların altından büyük bir başarıyla kalkacağına inanıyorum. Tabi ki Bursa ilimiz öncü ve örnek şehir, bir dünya markası şehri. Bu dünya markası olması yolunda da çok güçlü adımlarla, emin adımlarla, çok güzel çalışmalarla ilerliyor. Bu potansiyeline ve adına yakışır eserlerine hızla kavuşuyor. Hanlar Bölgesi’nde Bursa'nın tarihi dokusuna yakışır yıkımlardan sonra yapılacak çalışmalarla Bursa o tarihi dokusuna yakışır, o muhteşem görüntüsüne de kavuşacak. İlave edilen restorasyon çalışmaları ile beraber Bursa zenginliğine zenginlik, markasına marka katacak. Bu güzel çalışmalarla ben bir Kültür Turizm Bakanlığı, bir kültür adamı olarak büyük bir memnuniyet duyduğumu, kıvanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunlara Bakanlık olarak her türlü desteği sağladığımızı, takipçisi olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu güzel eseri de kazandırdıkları için tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

'BURSA ÖNDE OLMAYA DEVAM EDECEK'

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarihi kültürel birikimi, doğal güzellikleri ve bereketli toprakları ile eşsiz bir şehir olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler. Bitinyalılar tarafından yapılmaya başlanan, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan, Osmanlılar zamanında birçok kez onarılan Bursa Kalesi de farklı medeniyetlerin izlerini taşıması anlamında bir odak noktasıdır. Büyükşehir Belediye'mizin 2015 yılında başlattığı ve 2020 yılına kadar sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından aslına uygun olarak restore edildi. Bu çalışmaların başlatılmasına öncülük eden önceki belediye başkanımız Recep Altepe’ye yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Alacahırka Mahallesi’nde yer alan ve Uludağ'ın eteklerinde açılan Zindan Kapı ayağa kaldırılmış ve Bursa’mızın önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmuş oldu. Burası artık kültür sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekan olarak ziyaretçilerine hizmet verecek. İnşallah Bursa her zaman olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren olduğu gibi öncü rolünü üstlenerek hep önde olmaya devam edecek."

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TARİHİ SURLAR TUVALE DÖNDÜ

Açılış töreninde sur duvarlarına yansıtılan ışıklı gösteriyle Zindan Kapı'nın tarihi serüveni anlatıldı. Birden fazla teknolojinin eşzamanlı olarak kullanıldığı ‘Zamanın Dokusu’ gösterisinde elektronik müzik bestecisi Erdem Tunalı tarafından geceye özel bestelenen performans sergilendi. Tunalı’ya, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Tenor Berk Dalkılıç ve Soprano Ceren Aydın vokal eşlik ederken, Zindan Kapı’nın yaklaşık 2 bin 300 yıllık hikâyesi, gözler önüne serildi.

Zindan Kapı’nın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yerli ve yabancı sanatçıların yerleştirme, heykel, desen ve performans-video eserlerinden oluşan sergi 17 Ocak 2022 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.