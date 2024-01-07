2 ayrı şehirde 2 kazada 2 aile yok oldu

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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, İzmir- İstanbul Otoyolu’nun Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında, Güngör Gaga (50) yönetimindeki otomobil, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Otomobil, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Naim Bozkurt (43) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga’nın (43) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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BU KAZA DA KAFA KAFAYA

Niğde’de de dün akşam saatlerinde, Niğde- Çamardı Otoyolu’nda, Osman A. (42) yönetimindeki otomobil, Ramazan Türköz yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirirken, diğer otomobilin sürücüsü Osman A. ile araçta bulunan Aynur Ş. (53) ve Hasan D. (18) yaralandı. Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.