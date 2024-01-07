×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

2 ayrı şehirde 2 kazada 2 aile yok oldu

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Niğde#Trafik Kazası
2 ayrı şehirde 2 kazada 2 aile yok oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

Trafik kazaları can almaya, aileleri yok etmeye devam ediyor. Dün Türkiye’nin iki ayrı şehrinde iki trafik kazasında iki aile yok oldu.

Haberin Devamı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, İzmir- İstanbul Otoyolu’nun Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında, Güngör Gaga (50) yönetimindeki otomobil, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti.

2 ayrı şehirde 2 kazada 2 aile yok oldu

Otomobil, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Naim Bozkurt (43) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga’nın (43) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 

Haberin Devamı

BU KAZA DA KAFA KAFAYA

Niğde’de de dün akşam saatlerinde, Niğde- Çamardı Otoyolu’nda, Osman A. (42) yönetimindeki otomobil, Ramazan Türköz yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirirken, diğer otomobilin sürücüsü Osman A. ile araçta bulunan Aynur Ş. (53) ve Hasan D. (18) yaralandı. Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Niğde#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!