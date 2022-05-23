2.5 milyon TL’lik ekran kartı soygunu

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Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinde parmak izi incelemesi yaparken bir yandan da bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Sokağa bir otomobille gelen 3 kişinin, işyerine girerek ekran kartlarını yanlarında getirdikleri valiz ve torbalara doldurarak kaçtıklarını belirledi. Kamera görüntülerinden kimliklerine ulaşılan 3 kişinin yakalanması için Kadıköy ve Ataşehir’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Oktay K.(48), Barış Ö.(24) ve Metin T.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerden Oktay K.’nın daha önceden 5 kez, Metin T.’nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.





