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2.5 milyar TL’lik vurgun iddiasına operasyon

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#İzmir Token#Barış Turgut#Ocakçı Holding
2.5 milyar TL’lik vurgun iddiasına operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 07:00

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token’i halka arz eden Barış Turgut’la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’nın (34) yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, iddiaya göre, kuruma ait 2.5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtı.

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Bunun üzerine yüksek kâr vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikâyetçi olmaya başladı.

KIBRIS’A KAÇACAKTI

Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kâr sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2.5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. 30 mağdurun şikâyetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’nın da aralarında bulunduğu 30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Ocakçı çiftinin, Kıbrıs’a kaçma hazırlığındayken Adana’da saklandıkları evde yakalandıkları bildirildi. Diğer 3 şüphelinin ise halen arandığı öğrenildi. Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı. Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkati çekti.

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‘LÜKS HAYAT YAŞIYORLARDI’

Mağdurlardan besici Melih Mekik (28), “Yüksek kâr vadettiler. Genellikle ay sonunda ödemeleri elden veriyorlardı. Benim zararım 500 bin TL. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim. ‘Sorunlar var halledeceğiz’ dediler, oyaladılar. Sonrasında iletişim kuramadık. Lüks hayat yaşıyorlardı demek ki bizim paramızla yaşamışlar” dedi.

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#İzmir Token#Barış Turgut#Ocakçı Holding

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