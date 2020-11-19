1’i yarbay iki asker şehit oldu

Pençe Harekâtı bölgesinde meydana gelen kazada bir asker olay yerinde şehit oldu. İki asker hastaneye kaldırıldı. Askerlerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından şehit olan Yarbay Rasim Sayın’ın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan uçakla memleketi Edirne’ye, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç’ın da Şanlıurfa’ya gönderildi. Yarbay Sayın’ın eşi Sevda Sayın şehadet haberini İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde aldı. Şehit Sayın’ın bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Yarbay Rasim Sayın ile öğretmen eşi Sevda Sayın’ın bir kız çocukları var.

Uzman Çavuş Kılıç’ın acı haberi ise Şanlıurfa’daki Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Aile acı haberle yasa boğuldu.

Mehmet Sinan Kılıç

Bekar ve 5 kardeşi olan şehidin yaklaşık 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak’ın Uludere ilçesindeki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na atandığı öğrenildi. Şehit Kılıç bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DİYARBAKIR’DAN ACI HABER





Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, silahının ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.