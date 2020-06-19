1960 darbesinde el koyulan mülkler iade edilecek

Yasa teklifi komisyonda önergelerle değiştirildi. Mağdur varislerinden biri olarak teklifin ikinci imzacısı olan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “maddi tazminat” hükümlerine itiraz etti. Sadi Bilgiç’in amcası olan DP milletvekili Sait Bilgiç, Yassıada’da idamla yargılanmıştı. Bilgiç, “Buradaki manevi tazminata ‘evet’. Ama maddi tazminat kısmının mutlaka bu metinden çıkartılması gerekir. Çünkü oradaki mağduriyetlerin birtakım maddi tazminatlarla ölçülüp birtakım parasal değer oluşturulması toplum vicdanını da yaralayacaktır” dedi.

Bunun üzerine teklifteki “maddi tazminat” düzenlemesi, “malvarlığının müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararlar” olarak değiştirildi. Buna göre Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı’nca haklarında soruşturma ve dava açılanların uğradıkları “manevi” zararlar, Hazine tarafından karşılanacak. AK Parti Isparta Milletvekili Bilgiç, süreçle ilgili de şunları söyledi:

DARBE TRAVMALARI

“Büyük amcamı 147’lere dahil ederek üniversiteden attılar, dedem müftüydü, onu resen emekliye sevk ettiler. Sait amcam 45’te tabutluklarda da vardı, Nihal Atsız’la, Türkeş’le beraber; Yassıada’da vardı, Kayseri Cezaevi’nde vardı, 12 Eylül’de de yine Dil Okulu, Mamak Cezaevi’nde vardı.”