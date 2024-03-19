1915’ten bugüne tüm şehitlere minnetle...

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Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Atatürk anıtlarına çelenkler bırakıldı. Edirne’den Ardahan’a yurt genelindeki şehitlikler doldu taştı. İstanbul’daki Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfiller bırakıldı ve dualar okundu.

ÖNCE ŞEHİT AİLELERİ GELDİ

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Edirnekapı Şehitliği’ne ilk gelenler şehit aileleri oldu. Oğullarının mezarlarını yıkayıp temizleyen aileler, adeta misafir ağırlayacak gibi hazırlık yaptı. Şehitlerin mezarları başında dualar okundu. Gözyaşı döken aileleri törene katılanlar teselli etti.

ŞEHİT DİPLOMATLAR UNUTULMADI

Türkiye’yi yurtdışında temsil ederken terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve aileleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Dışişleri Şehitliği’nde anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’ndeki anma törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, bakanlık mensupları, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, “1970’li yılların başından bu yana, barışın elçisi olan diplomatlarımız ve aileleri, yalnızca milliyetleri nedeniyle görev yerlerinde acımazca şehit edilmiştir. Diplomatlarımıza yönelik terör, tarihin tek taraflı okunması ve radikal söylemler kullanılarak yapılan ötekileştirme ve nefret odaklı propagandanın vahim bir sonucudur. Başta Ermeni terör örgütleri ASALA, ARA ve 17 Kasım (terör örgütü) ile birlikte PKK olmak üzere diplomatlarımız ve ailelerine yönelik saldırıların failleri 41 kişiyi hayattan koparmıştır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan adına da şehitliğe çelenk bırakıldı.