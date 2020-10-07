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Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:14 |  Son Güncelleme:

19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı

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19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı
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SAKARYA'nın Erenler ilçesinde polisin uygulama sırasında durdurduğu otomobilde bulunan B.B.nin (44), 19 yıl önce Kocaelinin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı. B.B., tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenler ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan B.B.nin kontrol için kimliği istendi. Çelişkili bilgiler veren B.B.’nin yapılan GBT sorgusunda, 2001 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı. 19 yıldır aranan B.B. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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