19 yıl sonra o anne baba tutuklandı

Hande Çinkitaş (12), 4 Ocak 2001’de, okul dönüşü, Ataşehir İçerenköy’deki evlerinde öldürüldü. Eve kapı zorlanmadan girildiği, Hande’nin başına çekiçle vurulduğu, boğazının bıçakla kesildiği ve vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edilmişti. Ceset baba Nezih Çinkitaş tarafından bulunurken polis, duvarlarda ve yerde kan izlerine rastlamıştı. Hande’nin avucunda ve üzerinde kesik saç telleri, tırnak içlerinde de deri parçaları bulunmuş, olay yerindeki biri kırık 3 bıçak ve çekiç Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Gözaltına alınan Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, DNA analizinden sonuç alınamayınca serbest kalmıştı.

BIÇAKTA DNA BULUNDU

Dosya Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden açıldı. Ekipler, dosyadaki ifade ve delilleri yeniden taradı. TV programları izlendi. Üvey anne ve babanın açıklamaları özellikle dikkatle izlendi. Olay yerinden elde edilen DNA numuneleri yurtdışından getirilen yeni DNA kitleriyle teste tabi tuttu. Yapılan incelemede, bıçağın keskin yüzünde Nezih Çinkitaş’a ait DNA bulundu. Harekete geçen polis, 3 gün önce baba, üvey anne ve komşuları Hacı Osman Karacı’yı gözaltına aldı.

KOMŞU SERBEST KALDI

Karacı dün savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş, 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şehnaz Çinkitaş mahkemede verdiği ifadede, “Eşim, Nezih’le boşanma aşamasındayız. Açtığım mal davasını geri çekmemi istiyor. Olayın olduğu gün ben kız kardeşimin evindeydim. Öldürülmesinde en ufak bir ilgim yoktur” dedi.



3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Nezih Çinkitaş ise “Eşimle alkol aldığımız bir gün bana leşinin olduğunu söyledi. Ben de kedi köpek mi ezdin diye sorduğumda ‘Yok birini öldürdüm’ dedi. Kızımın öldürülmesinde olayında fail eşim çıkacaktır. Hatta yanımda 3 kişiyi bile bıçakladı. Kızımın Şehnaz ile arası iyi değildi” ifadesini verdi. Baba ve üvey anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.