19 yaÅŸÄ±ndaki Rojin, mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

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KaÄŸÄ±thaneâ€™de bir restoranda kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸan Rojin Elveren (19) mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± olmaya karar verdi. 103 kilo olan ve baÅŸta ameliyata sÄ±cak bakmayan ailesini ikna eden Rojin Elveren, iddiaya gÃ¶re Ã¶nce KaÄŸÄ±thane YeÅŸilce Mahallesiâ€™nde bulunan bir kliniÄŸe gitti. Burada gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ doktora 5 bin lira kapora veren genÃ§ kÄ±z, BaÄŸcÄ±larâ€™da bir hastaneye yÃ¶nlendirildi. Mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± iÃ§in hastane yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p 38 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸan Rojin Elveren, 12 Temmuz Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ girdiÄŸi ameliyat sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hastane odasÄ±nda kÄ±zlarÄ±nÄ±n ameliyattan Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklerken Ã¶lÃ¼m haberini alan ailesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulurken genÃ§ kÄ±zÄ±n cenazesi Ã¶lÃ¼m nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi.

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mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Rojin Elveren, 13 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AyazaÄŸa mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi. Rojin Elverenâ€™in cenazesine katÄ±lan ailesi ve yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulurken olay nedeniyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

"HASTANE VE DOKTORLARIN Ä°HMALÄ° KIZIMI Ã–LDÃœRDÃœ"

Rojin Elverenâ€™in babasÄ± Murat Elveren "KÄ±zÄ±m 103 kiloydu, kilosundan ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu iÃ§in ameliyat olmak istedi. AslÄ±nda kilosu fazla deÄŸildi. Mide ameliyatÄ±na elveriÅŸli deÄŸildi, ben izin vermedim sonra beni ikna etti. Ã–nce KaÄŸÄ±thane YeÅŸilce Mahallesiâ€™nde bir kliniÄŸe gittik buradaki doktor 5 bin lira kaparo alarak BaÄŸcÄ±larâ€™da bir hastaneye yÃ¶nlendirdi.

KÄ±zÄ±m da oraya gitti konuÅŸup para konusunda anlaÅŸÄ±p gÃ¼n alÄ±yor. GÃ¼n iÃ§inde biz kÄ±zÄ±mla hastaneye gittik gÃ¼ler yÃ¼zle tahlillere baÅŸladÄ±k imza aldÄ±lar kÄ±zÄ±mdan ben de kÄ±zÄ±mÄ±n yanÄ±nda olmak iÃ§in orada genel saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ yaptÄ±rayÄ±m dedim. KÄ±zÄ±m da ben de EKG Ã§ektirdik. Dahiliye doktoru kÄ±zÄ±ma sadece 'Alkol sigara kullanÄ±yor musun' diye sordu. Sonra ameliyata elveriÅŸli diye gÃ¶nderdiler. Herhangi bir test yapÄ±lmadan 40 dakika iÃ§inde kÄ±zÄ±mÄ± ameliyata aldÄ±lar. KÄ±zÄ±mÄ± resmen orada Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler. Hastane ve doktorun bÃ¼yÃ¼k ihmali var." dedi.

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"AMELÄ°YAT YARIM SAAT DEDÄ°LER, BÄ°R BUÃ‡UK SAAT SONRA GELÄ°P KIZINIZI ENTÃœBEYE ALDIK DEDÄ°LER"

Baba Elveren "Ameliyata alÄ±rken yarÄ±m saat sonra kÄ±zÄ±nÄ±zÄ± odanÄ±zda gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z dediler 1 buÃ§uk saat geÃ§ti hala, kÄ±zÄ±m gelmedi. 2 saat sonra 3-4 doktor odaya gelerek bize "hastamÄ±zÄ± entÃ¼beye aldÄ±k" dediler. 'Kanama olduÄŸu iÃ§in kalbi iki kere durdu. Ä°lkinde kalbi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±k ama ikincide geri getirmek iÃ§in ÅŸu anda mÃ¼dahale ediyoruz.

BaÅŸhekim de ÅŸu anda kÄ±zÄ±nÄ±zla ilgileniyor' dedi. Sonraki saatlerde 'Makinaya baÄŸlÄ±, uÄŸraÅŸÄ±yoruz, Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz' diye bizi sÃ¼rekli oyaladÄ±lar. En sonunda polisler eÅŸliÄŸinde gelen doktorlar bize 'baÅŸÄ±nÄ±z saÄŸ olsun' dediler. Sonra o hastanede Ã§alÄ±ÅŸan baÅŸka bir doktorun polise 'kÄ±zÄ±n atar damarÄ±nÄ± patlatmÄ±ÅŸlar, doktorun bÃ¼yÃ¼k hatasÄ± var' dediÄŸini duyduk. KÄ±zÄ±m Ã¶ldÃ¼kten sonra doktorlar apar topar hastaneyi terk etmiÅŸler. Para iÃ§in kÄ±zÄ±mÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler. Benim canÄ±m yandÄ± baÅŸkalarÄ±nÄ±n canÄ± yanmasÄ±n. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ±mÄ±z lÃ¼tfen bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmasÄ±n. Biz ÅŸikayetÃ§i olduk davamÄ±zdan vazgeÃ§meyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

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"HASTANEYE VERDÄ°ÄžÄ° 38 BÄ°N LÄ°RA KEFEN PARASI OLDU"

Abla Rojda Elveren ise "KardeÅŸim ameliyat olmak istedi, Ã§ok kilon yok dedik. Yasal olarak 110 kilo altÄ± ameliyat yasak normalde. KardeÅŸimi YeÅŸilce Mahallesiâ€™nde gittiÄŸi klinikte 5 bin lira kapora alÄ±p BaÄŸcÄ±larâ€™daki hastaneye yolladÄ±lar. Burada kardeÅŸimden 38 bin lira para istediler. Normalde ameliyattan 1 gÃ¼n Ã¶nce tÃ¼m tahlillerinin yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m ama 1 saat iÃ§inde her ÅŸeyi yapÄ±p ameliyata almÄ±ÅŸlar.

KardeÅŸim kÃ¼Ã§Ã¼kken kalp hastasÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ "sorun olur mu" demiÅŸ ve "yok sorun olmaz" denilmiÅŸ. Babam kalp ritimlerinin bozuk olduÄŸunu Adli TÄ±p otopsi sonucundan Ã¶ÄŸreniyor. KardeÅŸimin kÄ±yafetlerini Ã§Ã¶p poÅŸetinde bize verdiler. Ameliyat iÃ§in 38 bin lira aldÄ±lar, 38 bin lira kefen parasÄ± oldu benim kardeÅŸime. O hastanede daha Ã¶nce bir kÄ±z daha Ã¶lmÃ¼ÅŸ, bizim haberimiz yoktu. Bilsek kardeÅŸimi gÃ¶nderir miydik, benim kardeÅŸim gitti baÅŸkalarÄ±nÄ±n kardeÅŸi gitmesin. Ben kardeÅŸim iÃ§in adalet istiyorum. KardeÅŸim bana 'abla ben Ã§ok gÃ¼zel olacaÄŸÄ±m, zayÄ±flayacaÄŸÄ±m. Sonra seni de ameliyat ettirelim' dedi" diye konuÅŸtu.

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