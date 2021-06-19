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Haber Giriş: 19.06.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

19 yaşındaki 'Hızlı Gonzales' kiraz ağacında yakalandı!

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19 yaşındaki 'Hızlı Gonzales' kiraz ağacında yakalandı!

Türkiye genelinde 4 ayrı ilde 35 ayrı suça karışan 21 yıl hapis cezası ile aranan 19 yaşındaki Azer Y. gözaltına alındı. 1 yıl önce cezaevinde firar eden, çok hızlı hareket ettiği için “Hızlı Gonzales” takma ismiyle bilinen zanlı kiraz bahçesinde kiraz ağacında kıskıvrak yakalandı.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Deniz Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Honaz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, “Hızlı Gonzales” takma isimli suç makinesi Azer Y.’nin peşine düştü.

KİRAZ AĞACININ ÜZERİNDE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Azer Y.’nin Honaz’daki bir kiraz bahçesinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, Hızlı Gonzales takma isimli Azer Y. Kiraz ağacının üzerinde kıskıvrak yakalandı.

21 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIYOR

Azer Y.’nihn 1 yıl önce cezaevinde firar ettiği, Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar’da 35 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık suçlarına karıştığı öğrenildi. Suç anında çok hızlı hareket ettiği içinde “Hızlı Gonzales” olarak tanındığı öğrenildi.

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