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19 yaşındaki Hayri'yi öldüren sanık: Bıçağı kaç defa vurdum hatırlamıyorum

#Kayseri#Cinayet#Polis
19 yaşındaki Hayriyi öldüren sanık: Bıçağı kaç defa vurdum hatırlamıyorum

KAYSERİ'de, sokakta tartıştığı Hayri Kara'yı (19) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Samet Göker (18), ilk duruşmadaki savunmasında, "Olayın şokuna girdim. Bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Duruşmada, sanık Göker'in olay tarihinde kullandığı telefonunun HTS analiz raporunun alınması ve bazı tanıkların dinlenmesi kararlaştırıldı.

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Olay, geçen yıl 23 Ekim'de, Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara'yı öldürdü. Gözaltına alınan Samet Göker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayri Kara'nın cenazesi ise Bünyan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'BENİ ÖLDÜRECEK, DÜŞÜNCESİYLE VURDUM'

Samet Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Göker, şikayetçi Kara ailesi ve avukatlar katıldı.

Savunmasında, Hayri Kara ile aralarında husumet olduğunu ve olay günü kendisini darbettiğini öne süren Göker, "Daha önce beni darbedip, hakaret etmişti. Olay günü de elini beline atmıştı. Bir an silah ya da bıçak çıkararak beni öldürecek, düşüncesiyle üzerimdeki meyve bıçağına benzer bir bıçak ile birkaç kez vurdum. Olayın şokuna girdim ardından bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Yukarıdan da 2 kişi geliyordu. Hayri'nin arkadaşları zannettiğim için korkarak kaçtım. Babamın yanına gidip olayı anlattım ve polise gidip teslim oldum" dedi.

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'SANIK YALAN SÖYLÜYOR'

Şikayetçi olduğunu söyleyen anne D.B. ise sanık Göker'in savunmalarının yalan olduğunu söyleyerek, "Oğlumun bir derdi sıkıntısı olsa benimle dertleşir ve bana anlatırdı. 'Oğlum N.S. isimli kızdan uzak dur. Senin anlattığın kadarıyla bu oğlan sana pusu kurar. Bizim ciğerimizi yakma' dedim. 'Tamam, anne söz' dedi. Sanık yalan söylüyor. Samet'in arkadaşları ellerinde bıçaklarla oğlumu bekliyorlarmış sonra iki tarafı da tanıyan bir ağabeyleri, olayı sakinleştirmiş. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Samet Göker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Göker'in olay tarihinde kullandığı cep telefonunun HTS analiz raporunun alınması ve bazı tanıkların dinlenmesi kararlaştırılarak, duruşma ertelendi.

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#Kayseri#Cinayet#Polis

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