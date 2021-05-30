19 yaşında, iki üniversite birden okuyor ve dünya şampiyonu! 'Cimnastik yaparken uçuyorum'

Bireysel sporlarda Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri olan cimnastik, önceki gün bir Dünya şampiyonu daha çıkardı. Red Bull sporcusu 19 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Ayşe Begüm’e telefonla ulaşıp sıcağı sıcağına ne hissettiğini sordum ve bu noktaya nasıl geldiğini anlatmasını istedim. Öyle şeyler anlattı ki, inanın şaşırıp kaldım. Hayran olmamak elde değildi. Çünkü o an bir adanmışlığın hikâyesini dinledim. Bütün benliğinle odaklanmadan, çalışmadan böylesine büyük başarıların gelmeyeceğini bir kez daha gördüm...

HAFTADA 6 GÜN, 8-9 SAAT ANTRENMAN

- Gösterini hayranlıkla izledik, gerçekten kusursuzdu. Bu mükemmelliğe ulaşmak kaç yılını aldı?

16 yıl. Şu an 19 yaşındayım, 3 yaşında baleye başladım. Bale öğretmenim Maria’nın yönlendirmesiyle cimnastiğe geçiş yaptım. 2010’dan itibaren yarışmalara katılıyorum. 2013’ten beri de Milli Takım’dayım.

- Günde kaç saat antrenman yapıyorsun?

Yarışma hazırlıkları sırasında haftada 6 gün antrenmanımız var. Antrenörüm Mehmet Ali Ekin’le günde 8-9 saat çalışıyoruz. Cimnastikte çok fazla çalışma var. 1.5 dakikalık gösterideki her hareketi tek tek ayırarak, her birini en az 10 kez tekrarlıyoruz.

Bakü’deki düzenlenen şampiyonada organizasyonun en iyi sporcusu seçilen Ayşe Begüm Onbaşı, milli takımdan arkadaşları Emir Erışık ve Erkut Ergin’in omuzlarında madalyayla poz verdi.

‘OLİMPİK OLMAMASINA ÜZÜLÜYORUZ’

- Aerobik cimnastiğin diğer cimnastik branşlarından farkı ne?

Cimnastikte pek çok branş var ve hepsi farklı özelliklere sahip. Aerobik cimnastik müzik eşliğinde ve belli kurallar dahilinde yapılıyor. Bir jüri, çeşitli kriterler dahilinde puanlama yapıyor.

- Aerobik cimnastiğin olimpik olmaması nedeniyle başka bir branşa geçmeyi hiç düşündün mü?

Olimpik olmasını tabii ki çok isterim ama ben bu branşı çok seviyorum ve onun için devam ediyorum. Aerobik cimnastik yaparken kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Uçuyormuş gibiyim. Yani ekstra keyif veriyor. Tüm cimnastik branşları çok güzel ama benim hem fiziksel hem de mental açıdan en uygun olduğum branş aerobik cimnastik. Bizim branşın da Dünya ve Avrupa şampiyonaları var, Dünya Oyunları var, şimdilik bunlarla yetiniyoruz. İnşallah olimpiyatlara da kabul ederler.

HEM SPOR BİLİMLERİ HEM DE İŞLETME OKUYOR

- Eğitim hayatın hakkında bilgi verir misin?

Şu anda iki üniversitede birden okuyorum. İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciyim ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde de açıktan İşletme bölümünde okuyorum.

- Bu kadar yoğun antrenmanların yanında iki üniversitede birden eğitim görmek zor olmuyor mu?

Tabii ki zor oluyor ama ben küçüklükten beri spor yaptığım için sporun verdiği disiplin sayesinde zamanı idareli kullanmayı başarıyorum.

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