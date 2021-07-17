19 temmuz bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Arefe gününün pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla bankalar arefe günü ve bayramda açık mı sorusunu yönelten vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. Peki, arefe günü bankalar saat kaça kadar açık ve bayramda bankalar çalışıyor mu? İşte, arefe günü bankaların çalışma saatleri hakkında merak edilen bazı bilgiler



AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?



Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek.

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