19 temmuz bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
Arefe günü bankalar çalışıyor mu ve açık mı sorusuna cevap alarak şubelere gidip gitmeme kararı alacak olan müşteriler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bankalar bugün açık mı sorusu, arefe günü veya bayram günlerinde bankacılık işlemi bulunan birçok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. EFT göndermek ya da para yatırma-çekme işlemi gerçekleştirmek isteyen birçok kişi, bankalar arefe günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, perşembe günü ve bayram boyunca bankalar açık mı olacak? İşte, bankalar arefe günü açık mı ve saat kaça kadar açık sorusunun cevabı
Arefe gününün pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla bankalar arefe günü ve bayramda açık mı sorusunu yönelten vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. Peki, arefe günü bankalar saat kaça kadar açık ve bayramda bankalar çalışıyor mu? İşte, arefe günü bankaların çalışma saatleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek.