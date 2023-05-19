19 Mayıs’ı 104. yılda coşkuyla kutluyoruz... Kurtuluş’a ilk adım

Haberin Devamı

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun’da kutlandı. 24 Mayıs 1935’te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı. Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etti.

Kongrede oylanan bu öneri kabul edildi ve Atatürk’ün de onayıyla yasalaştı. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı. 1981 yılı Atatürk Yılı olarak kabul ve ilan edildi.

Haberin Devamı

Kutlamalar kapsamında “Gençlik ve Spor Bayramı’nın adı da “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirildi.