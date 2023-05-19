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19 Mayıs’ı 104. yılda coşkuyla kutluyoruz... Kurtuluş’a ilk adım

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#19 Mayıs#Mustafa Kemal Atatürk#Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
19 Mayıs’ı 104. yılda coşkuyla kutluyoruz... Kurtuluş’a ilk adım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

Türk milletinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta coşkulu kutlamalar düzenleniyor.

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Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun’da kutlandı. 24 Mayıs 1935’te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı. Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etti.

19 Mayıs’ı 104. yılda coşkuyla kutluyoruz... Kurtuluş’a ilk adım

Kongrede oylanan bu öneri kabul edildi ve Atatürk’ün de onayıyla yasalaştı. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı. 1981 yılı Atatürk Yılı olarak kabul ve ilan edildi.

19 Mayıs’ı 104. yılda coşkuyla kutluyoruz... Kurtuluş’a ilk adım

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Kutlamalar kapsamında “Gençlik ve Spor Bayramı’nın adı da “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirildi. 

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#19 Mayıs#Mustafa Kemal Atatürk#Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

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