19 Mayıs şiirleri: 19 Mayıs ile ilgili 2,3,4 kıtalık kısa, uzun, ilkokul ve lise şiirleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala, 19 Mayıs ile ilgili 2,3,4 kıtalık kısa, uzun, ilkokul ve lise şiirleri en çok araştırılan konulardan oldu. Bu anlamlı güne özel şiirler arayan öğrenciler için en güzel 19 Mayıs 2,3,4 kıtalık kısa, uzun, ilkokul ve lise şiirlerini derledik. İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel kısa, uzun 2,3,4 kıtalık şiirler…
Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta, her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde evlerde kutlanacak. 19 Mayıs öncesi şiirleri arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmak isteyen öğrenciler, 19 Mayıs ile ilgili 2,3,4 kıtalık kısa, uzun, ilkokul ve lise şiirlerini araştırmaya başladı. İşte, kısa, uzun, 2,3,4 kıtalık en özel 19 Mayıs şiirlerinden seçenekler...
19 MAYIS ŞİİRLERİ (2 KITALIK)
19 Mayıs Günü Atamız
19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.
Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı
19 MAYIS ŞİİRLERİ (3 KITALIK)
9 Mayıs 1919
19 Mayıs,
Türk’ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı’dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk’ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R. Gökalp ARKIN
19 MAYIS ŞİİRLERİ (4 KITALIK)
Renklerde 19 Mayıs
Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'ta Mustafa Kemal...
Yeşil 19 Mayıs yeşil
Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi
Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasım'da bayraklar yarı.
Ak 19 Mayıs ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe,
Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT
Her Zaman İçimizde
19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.
Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'yı unutmayız.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri...
Fahrünnisa ELMALI
19 Mayıs Gününü
Atatürk güneş gibi,
Her daim içimizde,
19 Mayıs gününü,
Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk’ün güvendiği,
İşte o gençlik biziz,
19 Mayıs gününü
Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri,
Geri nedir bilmeyiz,
19 Mayıs gününü,
Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik,
Çağdaşlığı hedefledik,
19 Mayıs gününü,
Doğum günümüz bildik.
19 MAYIS ŞİİRLERİ (KISA)
O Geliyor
Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.
19 Mayıs Türküsü
On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.
Ata'yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Coşkun türkümüz.
Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele,
Bilime diyor.
Samsun'a O'nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
19 MAYIS ŞİİRLERİ (UZUN)
On Dokuz Mayıs Günü
On dokuz Mayıs Günü
Samsun Ufuklarından
Yeni bir Güneş Doğdu
Ata Adlı kahraman
Bandırma Vapuru'yla
Sahilden Rota Çizdi
Denizle kucaklaştı
Halkıyla selamlaştı
Köylü kentli halkımız
Limana toplandılar
Doğan günle birlikte
Onu selamladılar
Yurdumuzun baharı
Bugünde başlıyordu
Ufuklar aklanıyor
Şafaklar söküyordu
Bu yolcu tüm dünyayı
Yerinden sarsıyordu
Bu ulus özgürlüksüz
Yaşayamaz diyordu
Bu yüce komutana
Tüm halkı kucak açtı
Türklük ayağa kalktı
O'nunla kucaklaştı
Bu Aşk ile yanarak
Korku nedir bilmedi
Yatmadı uyumadı
Yokluk nedir bilmedi
O gün tarihler yazdı
Yeni doğan bir çağı
Bir başka gün yaşadı
Yurdun taşı toprağı
Şu ihtiyar dünyamız
Bir anda durakladı
Dağlar ayağa kalktı
Hep O'nu selamladı
Dünyaya kafa tuttu
Atatürk tek başına
Bütün düşmanlar döndü
Birer birer şaşkına
Türklük meş'alesini
Bütün ulusla yaktık
Kurtuluş savaşı'nı
İşte böyle başlattık
Kemal Kahramanoğlu
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