19 Mayıs şiirleri: 19 Mayıs ile ilgili 2,3,4 kıtalık kısa, uzun, ilkokul ve lise şiirleri

Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta, her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde evlerde kutlanacak. 19 Mayıs öncesi şiirleri arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmak isteyen öğrenciler, 19 Mayıs ile ilgili 2,3,4 kıtalık kısa, uzun, ilkokul ve lise şiirlerini araştırmaya başladı. İşte, kısa, uzun, 2,3,4 kıtalık en özel 19 Mayıs şiirlerinden seçenekler...

19 MAYIS ŞİİRLERİ (2 KITALIK)

19 Mayıs Günü Atamız

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS ŞİİRLERİ (3 KITALIK)

9 Mayıs 1919

19 Mayıs,

Türk’ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı’dır.

İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk’ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

R. Gökalp ARKIN

19 MAYIS ŞİİRLERİ (4 KITALIK)

Renklerde 19 Mayıs

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

Uğur YİYİT

Her Zaman İçimizde

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 Mayıs Gününü

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk’ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.



Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.



İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 MAYIS ŞİİRLERİ (KISA)

O Geliyor



Yıl 1919

Mayıs'ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren

Al yüzlü Oğan güneş.

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar?

Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü Oğan güneş.

Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.

19 Mayıs Türküsü

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.



Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.



Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.



Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.



Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

19 MAYIS ŞİİRLERİ (UZUN)

On Dokuz Mayıs Günü



On dokuz Mayıs Günü

Samsun Ufuklarından

Yeni bir Güneş Doğdu

Ata Adlı kahraman

Bandırma Vapuru'yla

Sahilden Rota Çizdi

Denizle kucaklaştı

Halkıyla selamlaştı

Köylü kentli halkımız

Limana toplandılar

Doğan günle birlikte

Onu selamladılar

Yurdumuzun baharı

Bugünde başlıyordu

Ufuklar aklanıyor

Şafaklar söküyordu

Bu yolcu tüm dünyayı

Yerinden sarsıyordu

Bu ulus özgürlüksüz

Yaşayamaz diyordu

Bu yüce komutana

Tüm halkı kucak açtı

Türklük ayağa kalktı

O'nunla kucaklaştı

Bu Aşk ile yanarak

Korku nedir bilmedi

Yatmadı uyumadı

Yokluk nedir bilmedi

O gün tarihler yazdı

Yeni doğan bir çağı

Bir başka gün yaşadı

Yurdun taşı toprağı

Şu ihtiyar dünyamız

Bir anda durakladı

Dağlar ayağa kalktı

Hep O'nu selamladı

Dünyaya kafa tuttu

Atatürk tek başına

Bütün düşmanlar döndü

Birer birer şaşkına

Türklük meş'alesini

Bütün ulusla yaktık

Kurtuluş savaşı'nı

İşte böyle başlattık



Kemal Kahramanoğlu

