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19 ilde Bozdoğan-25 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 49 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Bozdoğan-25 Operasyonları#BTÖ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 08:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen Bozdoğan-25 Operasyonları'nda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Bozdoğan-25” operasyonları sonucu 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

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#Bakan Yerlikaya#Bozdoğan-25 Operasyonları#BTÖ

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